شكرا لقرائتكم خبر أمريكا تعدم ملفات حساسة في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه تم إبلاغ طاقم العاملين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول بإعدام مواد حساسة، ما يؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لاحتمال اجتياح السفارة من جانب طالبان على الرغم من تطمينات عامة بأن المبنى سيظل مستمرا في عمله.

وتم إرسال إخطار الإدارة لكل الموظفين الأمريكيين، في وقت مبكر الجمعة من مدير مرافق السفارة، حيث طلب من العاملين «بخفض كم المواد الحساسة في المبنى»، وفقا لنسخة من الإخطار حصلت عليها بلومبيرج.

وطلبت الإدارة من العاملين إعدام أي شيء عليه شعارات أو أعلام الولايات المتحدة، أو أي مواد قد تتم إساءة استخدامها في أعمال دعائية.