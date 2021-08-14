أمريكا تعدم ملفات حساسة في كابول

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وتم إرسال إخطار الإدارة لكل الموظفين الأمريكيين، في وقت مبكر الجمعة من مدير مرافق السفارة، حيث طلب من العاملين «بخفض كم المواد الحساسة في المبنى»، وفقا لنسخة من الإخطار حصلت عليها بلومبيرج.
وطلبت الإدارة من العاملين إعدام أي شيء عليه شعارات أو أعلام الولايات المتحدة، أو أي مواد قد تتم إساءة استخدامها في أعمال دعائية.
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