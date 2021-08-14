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أمريكا تعدم ملفات حساسة في كابول

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه تم إبلاغ طاقم العاملين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول بإعدام مواد حساسة، ما يؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لاحتمال اجتياح السفارة من جانب طالبان على الرغم من تطمينات عامة بأن المبنى سيظل مستمرا في عمله.

وتم إرسال إخطار الإدارة لكل الموظفين الأمريكيين، في وقت مبكر الجمعة من مدير مرافق السفارة، حيث طلب من العاملين «بخفض كم المواد الحساسة في المبنى»، وفقا لنسخة من الإخطار حصلت عليها بلومبيرج.

وطلبت الإدارة من العاملين إعدام أي شيء عليه شعارات أو أعلام الولايات المتحدة، أو أي مواد قد تتم إساءة استخدامها في أعمال دعائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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