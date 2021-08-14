27 قتيلا بين جماعة بوكوحرام الإرهابية

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وأوضح المسؤول العسكري أن الجيش شن عمليات عسكرية ضد الجماعة الإرهابية بمحافظة بورنو شمال شرق البلاد، أسفرت عن القضاء على 27 من عناصرها، وإصابة 51 آخرين، والقبض على 29، إلى جانب فرار عدد كبير وهم مصابون.
وأشار إلى أن العملية العسكرية أسفرت كذلك عن تدمير عدد من ملاجئ الجماعة الإرهابية، ومصادرة مركبتين مسلحتين، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
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