شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الإخوان.. تحركات عديدة لمواجهة التنظيم المتطرف والجماعة الإرهابية بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركات كبيرة لبرلمانات الدول الكبرى لمحاصرة أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، لوقف أى تحركات لها تقودها فى المنطقة، وذلك عن تقديم العديد من التشريعات لوقف أنشطتها الإرهابية فى العالم.

وذكر تقرير أعدته مؤسسة ماعت، رصد الدولة التى تعمل على وقف أنشطة الجماعة الإرهابية، ففى ألمانيا طالب نواب من الحزب الديمقراطى، الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان، قائلين إنهم لا ينتمون لثقافة البلاد، وفقا لما ذكره تقرير الاستخبارات الألمانية، والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وأوضح التقرير إلى أن الدعوة نفسها وصلت إلى النمسا، حيث دعا رئيس البرلمان النمساوى لمناقشة ملف حظر الإخوان وأنشطتها فى البلاد.. وأيضا فى فرنسا التي عانت مرارا من العمليات الإرهابية، أكد نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي أن تنظيم الإخوان يخدم فكرا متطرفا وأن حظره ضرورة لازمة.

ولفت التقرير أن هناك الكثير من الدعوات في أمريكا بضرورة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، خاصة أن تاريخه حافل بالأعمال الإرهابية، كما خرجت دعوات صريحة في مجلس العموم البريطاني لحظر أنشطة الجماعة وتصنيفها على قائمة الإرهاب.