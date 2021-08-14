الامارات.. أبوظبي تعتمد آلية دخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعّمين

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي آلية دخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين.



و وفقا للآلية المعتمدة، بدءا من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، سيسمح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار للمطعم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 30 يوما وسيسمح بالدخول للمستثنى من التطعيم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 7 أيام كما سيسمح بدخول الأطفال دون سن 16 عاما الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر دون فحص.

ونصت الآلية المعتمدة أيضا على عدم السماح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار لغير المطعم ولكل من تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الرمادي والتي تعكس انتهاء مدة صلاحية فحص مسحة الأنف /PCR/.

وستسري آلية الدخول هذه على الزوار والسياح في الإمارة و الذين عليهم اتباع بروتوكول القدوم من خارج الدولة.. كما أعلنت اللجنة أن صاحب الإقامة الجديدة غير المطعم سيعامل معاملة المستثنى من التطعيم ويمنح مهلة لمدة 60 يوما لتلقي التطعيم.

وللحفاظ على تصنيف "مطعم" على تطبيق الحصن، أوضحت اللجنة أنه يتعين على المطعمين الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية حسب البروتوكول الطبي المعتمد لكل لقاح على أن يتم إعطاء من مضى على جرعته الثانية أكثر من 6 أشهر مهلة لمدة 30 يوما و حتى 20 سبتمبر قبل تحول لون الترميز الخاص به على تطبيق الحصن إلى رمادي.. ويستثنى من هذا القرار المشارك في التجارب السريرية للقاح كوفيد-19.

كانت اللجنة قد أعلنت في شهر يونيو الماضي أن الأماكن العامة المحصور دخولها على المطعمين تشمل مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق كمتاجر بيع الأغذية والمشروبات والبضائع وتوفير الخدمات بأشكالها كافة.. والصالات والأنشطة الرياضية والنوادي و المنتجعات الصحية و المتاحف و المراكز الثقافية و المراكز و المدن الترفيهية بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس العامة والخاصة والحضانات في الإمارة.

وأكدت اللجنة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاستباقية التي وضعتها الإمارة لاحتواء انتشار الفيروس بنسخه المتحورة، وشددت على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية مع تلقي اللقاح إذ يعد التطعيم السبيل الأمثل للتعافي المستدام.