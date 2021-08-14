مركز أمريكي يحذر من تسونامي بعد زلزال هايتي

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

صدر تحذير، السبت، من حصول تسونامي بعدما ضرب زلزال هايتي بلغت قوته 7,2 درجة، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.



وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على بعد أكثر من 160 كلم جنوب غرب العاصمة بور أو برانس.

وضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، هايتي، السبت،

ووقع الزلزال قرابة الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت جرينتش)، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسُجلت أضرار مادية في مدينتي جيريمي وديه كاي، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة.