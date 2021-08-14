شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب هايتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب هايتي صباح اليوم السبت.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على مسافة 12 كيلومترا من منطقة سان لويس دو سود، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقالت صحيفة "دياريو ليبر" في جمهورية الدومينيكان إن الزلزال وقع الساعة 29ر8 صباحا بالتوقيت المحلي (29ر12 بتوقيت جرينتش)، وقد شعر به سكان الدومينيكان التي تشارك جزيرة "هيسبانيولا" مع هايتي.

ولم يتضح بعد حجم الدمار الذي سببه الزلزال.

ولا تزال هايتي، التي تعد الدولة الأفقر في نصف الكرة الغربي، تعيش في ظل تداعيات الزلزال الكارثي الذي ضربها في عام 2010، والذي أودى بحياة 200 ألف شخص.

وتعاني هايتي أيضا اضطرابات سياسية منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو الماضي.