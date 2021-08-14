العراق: الحكيم يدعو القوى المقاطعة للانتخابات إلى إعادة النظر

بغداد ـ د.ب.أ: دعا الزعيم السياسي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق جميع القوى العراقية الوطنية، التي أعلنت انسحابها من خوض الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب والعودة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وقال أمام آلاف من أتباعه في تجمع جماهيري وسط بغداد “ادعوا جميع القوى العراقية الوطنية التي أعلنت انسحابها من خوض الانتخابات وفي مقدمتهم مقتدى الصدر والأحزاب والقوى الوطنية الشبابية والمدنية الى إعادة النظر في قرار الانسحاب والعودة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات”. وأضاف أن “الانتخابات المبكرة أصبحت مطلبا شعبيا ولابد من إجرائها في موعدها المحدد وحينها يعرفُ كل من يمثل الساحة السياسية حجمه الحقيقي وليتحمل مسؤولية الإخفاق والتقصير ليختار الشعب من يمثل تطلعاته وتحقيق مستقبله الذي يليق بالعراق والعراقيين”.

وأكد الحكيم “لا يمكن تشكيل حكومة مقتدرة من دون انتخابات حرة ونزيهة، ولا يمكن تحقيق الخدمات من دون محاسبة المقصرين والفاشلين وقطع الطريق عليهم ولا يمكن حفظ كرامة المواطنين وأمنهم من دون اعتقال المجرمين والقاتلين في وضح النهار، ولا يمكن تشغيل المصانع وازدهار الزراعة وإنعاش الاقتصاد من دون محاكمة الفاسدين وسُراق المال العام”.

وحذر من أن “هذا النظام السياسي إذا استمر في لغته التوافقية وتعميم الفشل وعدم تحديد جهة المسؤولية، سينهار حتما، وإني أُحذر من انهياره إن لم تكن هناك معالجات جادة ومسؤولة”.

وقال الحكيم “إننا أمام مرحلة مهمة وحاسمة من تاريخ العراق الحديث، إما أن نكون أمام دولة قوية وحكومة جريئة قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين، وإما أن نكون أمام مستقبل مجهول يعرض الجميع إلى مخاطر حقيقية”.