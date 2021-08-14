الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تستجيب لإرادة شعبية واسعة

تونس ـ رويترز: قالت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك إن الرئيس قيس سعيد استقبل مساء الجمعة وفدا رسميا أميركيا برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن.

وأضافت الرئاسة أن سعيد قال أثناء الاجتماع إن “التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة”.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها سعيد إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان وانتزاع السلطة التنفيذية.

من جهة أخرى قال مصدر من منظمة الهلال الاحمر التونسي للإغاثة إن الحرس البحري التونسي أنقذ 98 مهاجرا من بينهم 59 سودانيا و19 سوريا كانوا انطلقوا من سواحل صبراتة الليبية فجر الخميس.

وأفاد رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين المنجي سليم أن المركب الذي كان يقل المهاجرين تعطل داخل المياه الإقليمية التونسية مع نفاد البنزين بينما كان في طريقه الى السواحل الايطالية.

وتدخل الحرس البحري التونسي لنجدة المهاجرين على بعد أربعة أميال من جزيرة جربة قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وجرى نقلهم إلى ميناء جرجيس القريب حيث تسعى السلطات المحلية الى إيجاد أماكن شاغرة بمراكز ايواء في المنطقة، بحسب نفس المصدر.

وقال سليم “نعاني دائما من نفس المشكل. جميع مراكز الايواء مكتظة وسيحتاج المهاجرون للانتظار بعض الوقت حتى يتسن ايجاد أماكن للخضوع للحجر الصحي أولا ثم إيوائهم”.