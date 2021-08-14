عقيلة صالح يكشف عن سبب فشل مؤتمر جنيف حول ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، السبت، عن سبب فشل مؤتمر جنيف وعدم التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة.

وأشار صالح في تصريحات صحفية، إلى أن التدخلات الخارجية السلبية في الأزمة الليبية، هي السبب الرئيسي لفشل مؤتمر جنيف.



وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن السبب الرئيسي في تمسك الأتراك بالبقاء في ليبيا، هي الاتفاقية التي أبرمتها حكومة فايز السراج مع نظام أردوغان.

واعتبر صالح أن انتخاب رئيس جديد "هو مفتاح رحيل الأتراك من ليبيا "، وهنا لفت إلى أنه إذا "فشلت ليبيا في الوصول إلى الانتخابات ستكون هناك مبادرة جديدة".

من ناحية أخرى، طالبت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي، بالعمل ضمن خارطة الطريق للوصول لحل وسط فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.