إصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة أمنية شمالي عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 3 جنود يمنيين، السبت، في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت عربة أمنية على الطريق العام بمديرية دارسعد، شمال مدينة عدن.

وقالت مصادر أمنية لـ"الخليج 365": إن العربة الأمنية كانت تقل مدير شرطة دارسعد، المقدم مصلح الذرحاني، وعددا من الجنود المرافقين.



المصادر أشارت إلى أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق العام، وانفجرت لحظة مرور موكب مدير شرطة دار سعد.



وأكدت مصادر طبية في مستشفى أطباء بلا حدود لـ"الخليج 365"، أن الجنود الثلاثة نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم ما بين المتوسطة والخطيرة.



وانتشرت الأجهزة الأمنية المعنية في موقع الانفجار وباشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والمتورطين فيه.



وسمع دوي الانفجار في أنحاء متفرقة من مدينة عدن، وأثار هلعًا كبيرًا بين الأهالي.



وتُعرف مديرية دارسعد بوجود بؤر للصراع والخلافات بين مناطق وأحياء المديرية، والمناطق المتاخمة لها من مديرية الشيخ عثمان.



وغالبا ما كانت شرطة دارسعد تتدخل لفض المواجهات بين أفراد الأحياء المتجاورة، حيث كان لها دور في استقرار المنطقة خلال الفترة الماضية.



وتقع مديرية دارسعد شمال محافظة عدن، وتمتاز بالكثافة السكانية، وتنتشر فيها العشوائيات، وينتمي غالبية قاطنيها إلى فئة "المهمشين"، وتتداخل مناطقها مع مناطق من مديرية الشيخ عثمان، بالإضافة إلى بعض مناطق من محافظة لحج.

