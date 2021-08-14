انخفاض إصابات كورونا وارتفاع المتعافين والملقحين بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت السعودية، السبت، انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع ارتفاع بأعداد المتعافين حيث وصلت إلى 97% لأول مرة.



ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد الملقحين إلى 5ر31 مليون شخص، وأعلنت الوزارة في بيان لها ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة إلى 537983 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 1651 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 522009 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8399 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 7575 حالة، منها 1360 حالة حرجة.