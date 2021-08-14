شكرا لقرائتكم خبر عن احمد الجارالله مشيدا بالقضاء على العشوائيات فى مصر: "بارك الله مساعيك يا ريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد الجارالله عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير جريدة السياسة، بقضاء الدولة المصرية على العشوائيات والمناطق الخطرة في مصر خلال المرحلة الحالية، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التى يبذلها فى هذا الصدد.

وقال أحمد الجارالله في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي، تويتر:" يا ريس سيسي، بيِض الله وجهك، سكان العشوائيات أبيضت وجوههم ونظفت أجسادهم، سكان العشوائيات يقولون لك ولأول مرة وجدوا مية سخنة وسكن فيه الدفء وروائح بيئة نظيفة".

وأضاف:" أدعو الله أن يبارك في خطاك يا بركة مصر وعزها"، مؤكدا أن الريف المصرى شهد طفرة كبيرة خلال المرحلة الحالية، مختتما حديثه بقول:"بارك الله مساعيك".