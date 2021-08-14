روسيا تسجل وفيات قياسية بكورونا لليوم الثالث على التوالي

ابوظبي - سيف اليزيد - سجّلت روسيا، اليوم السبت، رقماً قياسياً للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي.

وأحصت روسيا، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، 819 وفاة جراء الوباء الذي يواصل تفشيه بسبب المتحورة «دلتا».

وعلى وقع تسارع وتيرة تفشي الوباء منذ مطلع الصيف، أحصت البلاد 22,144 إصابة جديدة، وفق الحصيلة اليومية الصادرة عن مركز الأزمة في الحكومة الروسية.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات، وفق إحصاءات الحكومة، إلى 169,683.

ورفعت السلطات غالبية القيود، خصوصاً في العاصمة موسكو، بهدف الحفاظ على الاقتصاد.

وأوضح رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الجمعة، أن الوباء «مستمر في الانخفاض» في العاصمة، مؤكداً أن عدد حالات الاستشفاء انخفض إلى النصف مقارنة مع شهر يونيو.

وأعلن كذلك إلغاء التدبير الذي يلزم أرباب العمل بأن يعمل ثلاثون في المئة من الموظفين عن بُعد.