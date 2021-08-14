السيسي: تنظيم الدعم هدفه تغيير البلد وليس من أجل أن تحبنا الناس

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومته لن تقوم بإلغاء الدعم بشكل نهائي في مختلف القطاعات، ولكن سيتم إعادة تنظيمه.

وأضاف السيسي في تصريحات له خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية في مدينة بدر “إن الدعم في السنة يقدر بنحو 275 مليار جنيه (17.5 مليار دولار تقريبا)، بما يعادل في 10 سنوات 2 تريليون وثلاثة أرباع التريليون”، مردفا: “وربما يصل الرقم إلى 3 تريليونات جنيه”.

وأضاف السيسي أن: “تعديل الدعم هدفه تغيير البلد ليس من أجل أن تحبنا الناس، ولكن نحن نفعل ما يرضي ربنا، ونتصدى لقضايا كل الناس لا يتصدى لها أحد”.

وزاد: “مفيش حاجة اسمها ماليش دعوة ( لا يوجد تعبير اسمه ليس لي أي شأن أو دخل بقضايا البلاد).. وعشان(وحتى) نقدر نكمل الموضوع كويس لازم نعيد ترتيب وصياغة دعمنا للناس”.

يشار إلى أن الرئيس المصري كان قد أثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض عندما أعلن وقت سابق عن نيته رفع سعر الخبر، مؤكدا وقتها أنه هو من سيتحمل مسؤولية وتبعات ذلك القرار.

وقال حينها، أنه من غير المعقول أن يعادل سعر 20 رغيف خبر ثمن سيجارة دخان واحدة، على حد تعبيره، قائلا أنه آن الأوان لرفع سعر الرغيف الذي يباع منذ أعوام طوال بخمسة قروش فقط.