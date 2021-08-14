الموارد المائية تفصح عن أسباب نفوق الاسماك في المصب العام

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "نتيجة لورود معلومات بحدوث حالة رمي مواد سامة من قبل مجهولين لغرض الصيد الجائر في عمود المصب العام وورود أسماك نافقة في عمود المصب العام تم التحرك وبصورة عاجلة من قبل كوادر دائرة المصب العام في بحيرة الدلمج وإدارة فرع الديوانية للسيطرة على الحالة ومنع انتشار المواد السامة داخل البحيرة".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة والمتمثلة بغلق بوابات ناظم التغذية بالكامل لمنع دخول المواد السامة الى داخل البحيرة وفتح بوابات الناظم القاطع الرئيسي لعمود المصب العام بشكل كامل لأمرار السموم وتشتيتها بأتجاه عمود المصب العام".

وأضافت، "تم اعلام القوة الأمنية الخاصة بحماية هور الدلمج و اجراء كشف مشترك مع مسؤول سيطرات قوة الحماية على عمود المصب وقناة التغذية وتبين وجود نفوق للأسماك الصغيرة والمتوسطة الحجم".



وأوضحت، أنه "تم أخذ عينات (نماذج) للمياه من عمود المصب وقناة التغذية وسيتم ارسالها الى مديرية بيئة القادسية لاجراء الفحوصات المختبرية عليها لمعرفة تركيز ونوعية المواد السمية"، لافتة إلى أن "كوادر دائرة المصب العام تتابع رصد مثل هكذا حالات واتخاذ الأجراءات اللأزمة وبالتنسيق مع القوات الامنية المتواجدة".