انت الان تتابع خبر عملية أمنية مشتركة لتعقب داعش شرق تلعفر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - باشرت القوات الأمنية، اليوم السبت، بعملية مشتركة شرق قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.
وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة مشتركة من اللواء 53 بالحشد الشعبي واللواء 73 بالجيش، نفذت اليوم، عملية أمنية مشتركة شرق قضاء تلعفر بمحافظة نينوى".
وشملت العملية، وفق البيان، "تفتيش وتأمين قرى: قرية بخور وجبال قرية قابرلي وزمبار وصولاً إلى قرية الخان وجبال شيخ إبراهيم".
وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بهدف تعقب بقايا فلول داعش الإرهابي واحباط أي محاولة لهم لإيجاد موطئ قدم في تلك المناطق".
وشملت العملية، وفق البيان، "تفتيش وتأمين قرى: قرية بخور وجبال قرية قابرلي وزمبار وصولاً إلى قرية الخان وجبال شيخ إبراهيم".
وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بهدف تعقب بقايا فلول داعش الإرهابي واحباط أي محاولة لهم لإيجاد موطئ قدم في تلك المناطق".