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عملية أمنية مشتركة لتعقب داعش شرق تلعفر

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بغداد - ياسين صفوان - باشرت القوات الأمنية، اليوم السبت، بعملية مشتركة شرق قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.
وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة مشتركة من اللواء 53 بالحشد الشعبي واللواء 73 بالجيش، نفذت اليوم، عملية أمنية مشتركة شرق قضاء تلعفر بمحافظة نينوى".

وشملت العملية، وفق البيان، "تفتيش وتأمين قرى: قرية بخور وجبال قرية قابرلي وزمبار وصولاً إلى قرية الخان وجبال شيخ إبراهيم".


وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بهدف تعقب بقايا فلول داعش الإرهابي واحباط أي محاولة لهم لإيجاد موطئ قدم في تلك المناطق".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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