عملية أمنية مشتركة لتعقب داعش شرق تلعفر

وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة مشتركة من اللواء 53 بالحشد الشعبي واللواء 73 بالجيش، نفذت اليوم، عملية أمنية مشتركة شرق قضاء تلعفر بمحافظة نينوى".

وشملت العملية، وفق البيان، "تفتيش وتأمين قرى: قرية بخور وجبال قرية قابرلي وزمبار وصولاً إلى قرية الخان وجبال شيخ إبراهيم".



وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بهدف تعقب بقايا فلول داعش الإرهابي واحباط أي محاولة لهم لإيجاد موطئ قدم في تلك المناطق".