شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوقف الحرب.. الرئيس الأفغاني يتحدث عن "مشاورات سريعة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت في خطاب إلى الأمة أن "مشاورات" داخل الحكومة ومع الشركاء الدوليين، بدأت لإيجاد حل سياسي سريع يضمن "السلام والاستقرار" في أفغانستان، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة.



وقال غني "بدأت المشاورات" وهي "تتقدم بسرعة" داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد "حل سياسي يضمن توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغاني" لافتا إلى أن "إعادة تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية هي أولويتنا الأولى".