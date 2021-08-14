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دولة الإمارات تقدم 50.178 جرعة جديدة من لقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية تقديم 50,178 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,363,341 جرعة و بمعدل توزيع للقاح 175.56 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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