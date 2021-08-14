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لوقف الحرب.. الرئيس الأفغاني يتحدث عن "مشاورات سريعة"

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محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

صرح الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت في خطاب إلى الأمة أن "مشاورات" داخل الحكومة ومع الشركاء الدوليين، بدأت لإيجاد حل سياسي سريع يضمن "السلام والاستقرار" في أفغانستان، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة.

 

وقال غني "بدأت المشاورات" وهي "تتقدم بسرعة" داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد "حل سياسي يضمن توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغاني" لافتا إلى أن "إعادة تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية هي أولويتنا الأولى".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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