دولة الإمارات تقدم 50 ألف جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 50,178 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت، 17,363,341 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 175.56 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.