الصين تتعهد بمواصلة مشاركتها في تتبع منشأ فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

تعهدت الصين، بمواصلة مشاركتها في تتبع منشأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بناء على العلم، وحثت أمانة منظمة الصحة العالمية على التشاور بشكل كامل مع الدول الأعضاء بشأن خطة العمل العالمية بشأن هذه القضية وتنفيذ تعاون فعال.



وقال نائب وزير الخارجية ما تشاو شيوي، في موتمر صحفي عقد للمبعوثين الأجانب الموجودين في الصين بشأن قضية تتبع منشأ الفيروس المسبب لمرض (كوفيد-19) "موقف الصين بشأن تتبع المنشأ العالمي ثابت وواضح، ولا يحق لأي دولة أن تضع مصالحها السياسية فوق حياة الشعوب وينبغي عدم تسييس مسألة علمية بغرض التشهير بدول أخرى ومهاجمتها".

وأضاف "أن نتائج وتوصيات تقرير الدراسة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين تحظى باعتراف واسع من المجتمع الدولي والعلماء، ويجب على جميع الأطراف احترامها وتنفيذها، منها منظمة الصحة العالمية"..مشيراً الى إن العمل المستقبلي لتتبع المنشأ العالمي يجب أن يبدأ من هذا الأساس، بدلاً من إعادة اختراع العجلة.

وأشار الى ان الصين تدعم دائماً تتبع المنشأ على أساس علمي وستواصل المشاركة فيه..مؤكداً إن بلاده تتعاون بنشاط مع منظمة الصحة العالمية بشأن تتبع المنشأ منذ الأيام الأولى لتفشي الجائحة..لافتاً الى ان أي محاولة لقلب أو تشويه نتائج تقرير الدراسة المشتركة هي استغلال سياسي وازدراء للعلماء والعلم على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق واتهمت الصين برفض التعاون بشأن تتبع المنشأ وهذا الأمر يرقى إلى وصف الأبيض بالأسود والخلط بين الحق والباطل..لافتاً الى إنه ليس علمياً ولا أخلاقياً للولايات المتحدة أن تثير ما يسمى تسريب الفيروس من معهد ووهان لعلم الفيروسات دون الاستناد على أساس واقعي قاطع.