شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في البوسنة : المصابون السعوديون في حادث سير يتلقون الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تمت مباشرة الحادث فورًا وسننقل المصابين إلى المملكة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك أسامة الأحمدي، أن المصابين السعوديين في حادث سير بالقرب من مدينة بيهاتش التي تبعد 5 ساعات عن مدينة سراييفو ، يتلقون الرعاية الصحية في إحدى مستشفيات مدينة بيهاتش.

وأضاف لـ"الإخبارية" : "نحن بانتظار الأطباء المشرفين على حالة المصابين لنقلهم إلى سراييفو ثم إلى المملكة".

وبين السفير الأحمدي أنه تمت مباشرة الحالة فور تلقي سفارة المملكة لخبر الحادث.