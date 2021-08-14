اخبار العالم

السفير في البوسنة : المصابون السعوديون في حادث سير يتلقون الرعاية الصحية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في البوسنة : المصابون السعوديون في حادث سير يتلقون الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تمت مباشرة الحادث فورًا وسننقل المصابين إلى المملكة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك أسامة الأحمدي، أن المصابين السعوديين في حادث سير بالقرب من مدينة بيهاتش التي تبعد 5 ساعات عن مدينة سراييفو ، يتلقون الرعاية الصحية في إحدى مستشفيات مدينة بيهاتش.

وأضاف لـ"الإخبارية" : "نحن بانتظار الأطباء المشرفين على حالة المصابين لنقلهم إلى سراييفو ثم إلى المملكة".

وبين السفير الأحمدي أنه تمت مباشرة الحالة فور تلقي سفارة المملكة لخبر الحادث.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا