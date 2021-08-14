دولة مجاورة تتجه للإغلاق العام بسبب كورونا

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا علي رضا رئيسي، في تصريح اليوم السبت، أنه سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة 12 ظهر غد الأحد ولغاية يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى إلغاء جميع تراخيص السفر الصادرة.وأكد المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية، مضيفا: خلال أيام العطلة القادمة، سيسمح فقط للمهن الضرورية والتي ومحال بيع السلع الأساسية والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بمزاولة أنشطتها.

وأضاف قائلا إنه "وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، فإنه يمنع إقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، كما سيتم منع المواكب السيارة".

