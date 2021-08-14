ثلاث وفيات واكثر من 100 اصابة بكورونا في النجف

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم اجراء 586 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة بلغت 113 إصابة، في حين تم تسجيل 238 حالة شفاء مقابل 3 وفيات".



وأوضحت أن "من بين الاصابات (8) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 81425

مجموع حالات الشفاء : 76738

مجموع الوفيات : 654

مجموع الحالات تحت العلاج : 4033".

