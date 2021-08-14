اخبار العالم

ثلاث وفيات واكثر من 100 اصابة بكورونا في النجف

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ثلاث وفيات واكثر من 100 اصابة بكورونا في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، الموقف الوبائي لفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم اجراء 586 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة بلغت 113 إصابة، في حين تم تسجيل 238 حالة شفاء مقابل 3 وفيات".


وأوضحت أن "من بين الاصابات (8) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 81425

مجموع حالات الشفاء : 76738

مجموع الوفيات : 654

مجموع الحالات تحت العلاج : 4033".

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا