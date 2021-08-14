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ريال مدريد يرد على انباء انتقال الفريق للعب في الدوري الانكليزي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-14 | 13:44

ريال مدريد يرد على انباء انتقال الفريق للعب في الدوري الانكليزي

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علق نادي ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم السبت، على أنباء ترددت بشأن دراسته إمكانية الانتقال من الليجا إلى اللعب في الممتاز.
وزعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، يدرس نقل ريال مدريد إلى البريميرليج، بسبب العقبات التي يضعها خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، أمام النادي الملكي.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها اليوم صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي تقول إن نادينا درس إمكانية الانتقال من الليجا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يريد النادي التأكيد أن هذه المعلومات خاطئة تمامًا وعبثية ومستحيلة، وأنها تهدف فقط لإزعاج نادينا يومًا بعد يوم".


ودخل بيريز في أزمة مع تيباس، بسبب رفضه مشروع السوبر ليج الذي يدعو له ريال مدريد، بالإضافة إلى محاولة فرض اتفاقية CVC على النادي الملكي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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