ريال مدريد يرد على انباء انتقال الفريق للعب في الدوري الانكليزي

وزعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، يدرس نقل ريال مدريد إلى البريميرليج، بسبب العقبات التي يضعها خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، أمام النادي الملكي.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها اليوم صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي تقول إن نادينا درس إمكانية الانتقال من الليجا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يريد النادي التأكيد أن هذه المعلومات خاطئة تمامًا وعبثية ومستحيلة، وأنها تهدف فقط لإزعاج نادينا يومًا بعد يوم".



ودخل بيريز في أزمة مع تيباس، بسبب رفضه مشروع السوبر ليج الذي يدعو له ريال مدريد، بالإضافة إلى محاولة فرض اتفاقية CVC على النادي الملكي.