الشرطة الاتحادية تلقي القبض على ارهابي شمالي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القاء القبض على ارهابي مطلوب خلال العملية الامنية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لواء المهمات الخاصة في قيادة قوات الشرطة الاتحادية وخلال مشاركته في العملية التي انطلقت صباح اليوم شمالي العاصمة بغداد لملاحقة الارهابيين والمطلوبين، تمكن من القاء القبض على ارهابي مطلوب وفق المادة 4/1 ارهاب".



واضافت انه "تمت احالته الى جهة الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".

