انت الان تتابع خبر قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل العملية الامنية شمالي العاصمة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت في حديث لـ الخليج 365، "تنفذ قيادة عمليات بغداد واجبا لتطهير وتفتيش مناطق شمال العاصمة بغداد".

وبين بهجت، ان "الواجب بشقين، يتمثل الشق الاول بتطهير مناطق محددة، والواجب الثاني يتمثل بمسك بعض ابراج الطاقة"، مستدركا "باشرنا في الساعة 60:03 بالواجبين معا".



وتابع، ان "العمليات انطلقت بمساندة الحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية وقطعات الجيش مسنودة بخطة استخبارية".

وأنطلقت صباح اليوم السبت، عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي بغداد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت وقائد عمليات بغداد الكرخ اللواء الركن سعد محسن عريبي.