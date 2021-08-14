انت الان تتابع خبر مانشستر سيتي يقدم عرضا خياليا لتوتنهام من اجل ضم كين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-14 | 13:00
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كشفت تقارير صحفية، ان نادي مانشستر سيتي يجهز عرضا خياليا للتعاقد مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وزعمت تقارير صحفية في الأيام الأخيرة أن مانشستر سيتي يجهز عرضًا جديدًا لضم كين.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيضغط مانشستر سيتي مرة أخرى للحصول على هاري كين خلال الأسبوع المقبل".
وأضاف: "العرض الجديد لمانشستر سيتي بقيمة 150 مليون يورو بات جاهزًا، وينتظر الموقف النهائي لتوتنهام".
واختتم رومانو: "لا يزال توتنهام مصممًا على الاحتفاظ بهاري كين، ولم يحصل النادي على عروض جديدة بشأنه حتى الآن".
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيضغط مانشستر سيتي مرة أخرى للحصول على هاري كين خلال الأسبوع المقبل".
وأضاف: "العرض الجديد لمانشستر سيتي بقيمة 150 مليون يورو بات جاهزًا، وينتظر الموقف النهائي لتوتنهام".
وتابع: "مانشستر سيتي منفتح أيضًا على تعديل العرض، كي يشهد وجود لاعبين أو إضافات".
واختتم رومانو: "لا يزال توتنهام مصممًا على الاحتفاظ بهاري كين، ولم يحصل النادي على عروض جديدة بشأنه حتى الآن".
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