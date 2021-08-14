انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. محافظ كربلاء يتولى ادارة بلدية المحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قرر محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، ان يتولى ادارة بلدية كربلاء من موقع ادنى وهو المنصب الذي كان يشغله الشهيد عبير سليم.