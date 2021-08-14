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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. محافظ كربلاء يتولى ادارة بلدية المحافظة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، ان يتولى ادارة بلدية كربلاء من موقع ادنى وهو المنصب الذي كان يشغله الشهيد عبير سليم.
وبحسب وثيقة صادرة عن الخطابي حصلت عليها الخليج 365، فإن القرار جاء لتسهيل تسيير العمل في مديرية بلدية كربلاء وتكريما للشهيد عبير وزملاءه.
يذكر ان عبير سليم مدير بلدية كربلاء قتل اثناء عملية ازالة التجاوزات في المدينة باطلاق النار عليه على الملأ من صاحب عقار متجاوز تم القاء القبض عليه لاحقا واحالته للقضاء.