العاصمة الـ21.. "طالبان" تدخل "شرانة" في ولاية باكتيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت عواصم الولايات الأفغانية سقوطها في يد "طالبان"؛ حيث تمكنت الحركة من السيطرة على عاصمة ولاية باكتيكا.

وفرضت "طالبان" قبضتها على مدينة شرانة عاصمة باكتيكا الواقعة شرقي أفغانستان، لتصبح العاصمة الـ21 التي تسقط بيدها.

وبحسب ما أكده ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان فإن مسلحي الحركة دخلوا بالفعل مدينة شرانة.

وأشار إلى تمكنهم من السيطرة على كل الدفاعات الخاصة بالقوات الحكومية ودخول مكتب المحافظ ومقر الشرطة.

وتتحدث التقديرات عن سيطرة حركة طالبان على نصف عواصم المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 وأكثر من ثلثي البلاد.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد قال السبت إن أولويات إدارته في ظل موجة الهجوم الكاسح لحركة طالبان هي إعادة حشد القوات الأمنية.

ورغم النجاحات المتتالية لطالبان، إلا أنه قتل 60 عنصرا من الحركة في غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية بولاية بلخ.

وولاية بلخ، التي تقع شمال أفغانستان هي الولاية الوحيدة، تحت سيطرة الحكومة الأفغانية، التي يسيطر عليها الآن، المارشال دوستم والزعيم عطا الله محمد نور.