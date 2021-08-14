قوة أمريكية تنفذ إنزالا جويا بـ"دير الزور" وتعتقل أحد السوريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات أمريكية مواطنا سوريا من ريف دير الزور الغربي بعد تنفيذها عملية إنزال قبل أن تقوم بتدمير منزله، وفق وكالة الأنباء السورية.

وبحسب (سانا) فإن قوة مشاة أمريكية نفذت إنزالا جويا عبر 4 طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واعتقلت مدنيا واقتادته إلى جهة مجهولة.

وعلى مدار السنوات الماضية، نفذت قوات أمريكية عمليات إنزال جوي في قرى سورية تقوم خلالها باعتقال عناصر "تصفها دمشق بأنهم عملاء لواشنطن ويتم نقلهم إلى العراق".

والسبت 7 أغسطس/آب الجاري، قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات أمريكية نقلت "العشرات من إرهابيي تنظيم داعش" من سجون "قوات سوريا الديمقراطية" إلى قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة.

حينها نقلت "سانا" عن مصادر تأكيدها أن القوات الأمريكية "نقلت 40 من إرهابيي تنظيم داعش المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية وسجن ما يسمى الدفاع الذاتي بمدخل مدينة الحسكة الجنوبي إلى قاعدته بمدينة الشدادي".