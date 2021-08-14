الرئيس اللبناني يؤكد أن مسار تشكيل الحكومة سالك وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت، إن مسار تشكيل حكومة جديدة سالك وإنه يأمل أن يخرج "الدخان الأبيض" قريباً.



وقال عون خلال إستقباله وفداً شبابياً في قصر بعبدا، اليوم، إن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدما في معالجة تداعياتها.

وشدد الرئيس اللبناني على أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محلياً ودولياً.

وتابع قائلاً: "قراري الراسخ هو تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل وتلطى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمل ما يترتب عليه من واجبات"، متأملاً أن "يخرج الدخان الأبيض قريباً فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين".