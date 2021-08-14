شكرا لقرائتكم أردوغان وحزبه موقع سويدي: سفارة تركيا بروما تتجسس على معارضين لأردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل موقع "نورديك مونيتور "NORDIC MONITOR السويدي المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، على وثائق كشفت أن السفارة التركية في العاصمة الإيطالية روما تجسست على مواطنين أتراك بالبلاد، وأرسلت قائمة بشأنهم إلى أنقرة، وهو ما أسفر عن بدء إجراءات قضائية ضدهم بتهمة "العضوية بجماعة إرهابية".

من اسطنبول

الوثائق كشفت أن الرئيس رجب طيب أردوغان يلاحق معارضيه في الخارج، مجددا قوائم بأسماء معارضين أتراك في الخارج أرسلتها الخارجية التركية إلى السلطات المختصة لملاحقتهم.

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وقال موقع "نورديك مونيتور": "حصلنا على وثائق تظهر استخدام أنقرة لبعثتها الدبلوماسية في روما للتجسس على معارضين لأردوغان".

ففي 2018، فتح المدعي العام التركي تحقيقات بشأن 16 تركيا في الخارج مدرجين بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك، والتهمة "العضوية بجماعة إرهابية".

وأضاف الموقع أن هناك "أنشطة تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا لجمع معلومات عن الأتراك ضمن حملة تجسس".