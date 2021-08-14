شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن حجم التمويلات الإنمائية لتطوير التعليم والبحث العلمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن حجم التمويلات الإنمائية الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا في 74 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهوري ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول حجم التمويلات الإنمائية لتطوير التعليم والبحث العلمى: