شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن حجم التمويلات الإنمائية لتطوير التعليم والبحث العلمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن حجم التمويلات الإنمائية الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا في 74 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهوري ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول حجم التمويلات الإنمائية لتطوير التعليم والبحث العلمى:
- بلغت قيمة التمويلات الإنمائية التي أتاحها شركاء التنمية حوالى 2.36 مليار دولار.
- التمويلات جاءت لتنفيذ 36 مشروعًا في 74 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهوري.
- 15 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات وتُمثل 9.2% من محفظة التمويلات التنموية الجارية.
- من ضمن التمويلات المقدمة مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي والذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.
- يمول الصندوق السعودي للتنمية مشروع تدشين المرحلة الثانية من جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بقيمة 187.5 مليون ريال سعودي.
- تمول الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية بقيمة 256.2 مليون دولار.
- تنفيذ مشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من خلال تمويل تنموي من اليابان بقيمة 2.9 مليار ين ياباني ما يعادل نحو 27 مليون دولار.
- توفر ألمانيا والاتحاد الأوروبي تمويلا تنمويًا بقيمة 51.5 مليون يورو، لتحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وتوظيف الشباب وزيادة التنافسية.