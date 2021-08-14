لليوم الرابع.. الصين تسجل تراجعا في إصابات كورونا بعد أسوأ تفش للفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية، السبت، تسجيل 30 إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا أمس الجمعة، ما يمثل تراجعا لليوم الرابع على التوالي في الأعداد اليومية عقب أكبر موجة من الإصابات في البلاد خلال عام.

ومنذ 20 يوليو، سجلت السلطات الصينية أكثر بقليل من 1300 إصابة بكوفيد-19 في 18 على مستوى الاقاليم والمناطق.

وكان تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا بمثابة اختبار لإستراتيجية صفر كوفيد-19 الصارمة الصينية.

وردت السلطات على ارتفاع الاصابات بتعطيل وسائل النقل وفرض حظر تجوال وقيود على السفر واجراء اختبارات جماعية وحجر صحي إلزامي.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات رغم مخاوف من تأجيل في حركة مرور الحاويات العالمية، جرى غلق صالة شحن كاملة في ميناء نينجبو في إقليم جيجانج بعدما أظهرت التحاليل إيجابية موظف للفيروس هناك.

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية أمس الجمعة أنه تمت السيطرة على أسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد .

وقال هو تشينجهوا من مفوضية الصحة إن خطر تفشي آخر عبر البلاد "منخفض نسبيا"، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.