انتحار فتاة تناولت الحبة القاتلة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

انتحرت فتاة داخل إحدى قرى مركز العدوة شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، بتناول حبة الغلة القاتلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مستشفى العدوة المركزي، بوصول "س. م"، 20 عامًا، مقيمة بإحدى قرى مركز العدوة، جثة هامدة.

انتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى، وتبيّن أن سبب الوفاة تتناولها حبة الغلة القاتلة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي كلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.