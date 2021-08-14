منظمة الصحة العالمية : لا حالات جديدة للإصابة بفيروس ماربورج بعد الحالة الوحيدة المسجلة بغينيا

اسماعيل عبد الحي - أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة شايب عدم وجود اية حالات جديدة للإصابة بفيروس ماربورغ وذلك منذ الحالة التى كان قد تم تاكيدها فى غينيا فى 9 أوت الجاري.

وقالت شايب في تصريح للصحافة اليوم الجمعة ان قدرة غينيا المحلية على ادارة تفشي فيروس ماربورغ قوية وان السلطات الصحية هناك على دراية جيدة بالمراقبة واكتشاف الحالات ورصد المخالطين وعزل الحالات المشتبه فيها إضافة الى ان قدرة الاختبار المحلية قوية أيضا حيث كانت المعامل المحلية فى غينيا هي التي حددت المرض أولا .

أشارت المتحدثة إلى أن الان هي الفترة الزمنية الحرجة التى من المرجح أن تظهر الأعراض خلالها على أى شخص يتعرض للفيروس مؤكدة أن هذا يجعل المراقبة مهمة بشكل خاص في الوقت الحالي وكذلك عمليات فحص الحالات التى يشتبه فى اصابتها.

و اشارت المتحدثة الى انه يوجد 10 خبراء من منظمة الصحة العالمية على الأرض يدعمون جهود الحكومة لتكثيف الاستجابة للطوارئ حيث تعمل الفرق على رفع مستوى الوعي حول ماربورغ فى المجتمع وتوضيح ماهية المرض وكيف تعمل الاستجابة كما تقوم ايضا بتقديم دورات تدريبية للعاملين الصحيين حول مكافحة العدوى لضمان عدم انتشار هذا المرض شديد العدوى.

و نوهت المنظمة الى انه وحتى 12 أوت تم تحديد حالة وفاة واحدة بالفيروس كما تم تحديد 150 من المخالطين وذكرت ان الجهود جارية للعثور على الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بالمريض.

واضافت المتحدثة انه يتم تعزيز المراقبة عبر الحدود للكشف السريع عن أية حالات مع وضع الدول المجاورة (سيراليون وليبيريا اللتان تتشاركان الحدود مع غينيا) في حالة تأهب.