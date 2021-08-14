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عضو في اللجنة العلمية الايطالية: تطعيم الأطفال فوق سن الخامسة ضروري لتعذر تحقيق مناعة القطيع

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اسماعيل عبد الحي -  رأى عضو في اللجنة التقنية-العلمية الايطالية المختصة بأزمة وباء (كوفيد-19) أنه من الضروري تحصين الاطفال من سن 5-12 عاما باللقاحات المضادة للفيروس لتعذر الوصول إلى ما يعرف بـ”مناعة القطيع”.

 

وقال فابيو شيشيليانو، الخبير في طب الكوارث، في تصريح صحفي الخميس “من المحتمل جدًا الافلات من الوصول إلى مناعة القطيع مع انتشار متغير دلتا، لأن قدرة هذا الفيروس على التحور من شأنها أن تمنع تحقيق مناعة القطيع، وبالتالي من الضروري الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص لتحصينهم”.

 

وعن الجدل الحالي، حتى بين الاطباء، بشأن تطعيم الاطفال، قال “في هذه الحالة لا يمكننا التفكير من حيث كوننا موافقين أم لا، يجب أن توضع في الميزان المزايا والمخاطر لحملة تطعيم  تشمل الفئات العمرية 5-12 سنة. وفي هذه اللحظة من الضروري للغاية تحصينهم”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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