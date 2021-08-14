"كورونا" / أمريكا تسمح بإعطاء جرعة لقاحٍ ثالثة للذين يعانون نقصًا في المناعة

اسماعيل عبد الحي - سمحت الولايات المتحدة أمس، الخميس 12 أوت 2021، بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بينما تكافح البلاد للحد من إنتشار المتحورة "دلتا".

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة، جانيت وودكوك في بيان إن "البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19 وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".

وأوضح البيان أن الجرعة الثالثة مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وفق ما ذكرته "فرانس 24".

وأضافت وودكوك أن "الآخرين الذين إستكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن".