الصحة في غزة تعلن دخول الموجة الثالثة من كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

قال مسؤول بوزارة الصحة في قطاع غزة، إن القطاع يشهد الموجة موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا.

أكد مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة رامي العبادلة، اليوم السبت، دخول قطاع غزة في موجة ثالثة من فيروس كورونا .

وأوضح العبادلة في تصريح لإذاعة محلية، أن “ما تصدره الوزارة من تحذيرات حول الواقع الوبائي مبني على أسس علمية، ولاحظنا ارتفاع طفيف بالمنحنى الوبائي وزيادة بالحالات الخطيرة، وهذا إنذار أننا دخلنا بالموجة الثالثة لذلك نوصي باتباع إرشادات الوقاية والسلامة”.

وأضاف أنه يوجد أكثر من معيار ومؤشر لقياس الحالة الوبائية منها عدد المترددين لأقسام كورونا والحالات المنومة المصنفة بالخطيرة والحرجة، والعالم كله يشهد ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات، والاحتلال تجاوز 6 آلاف إصابة باليوم، وهذه المؤشرات حول دول المحيط تعطي مؤشراً بأن الموجة الثالثة ستكون شديدة.

وقال “نحن لم نتجاوز 10% من أخذ اللقاح، والموجة القادمة ستكون قوية بسبب متحور دلتا الذي يعتبر الأوسع انتشاراً عن الطفرة البريطانية بثلاثة أضعاف، وفي حال دخول المتحور لغزة سنشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات، وحتى اللحظة لم يثبت دخول المتحور دلتا لغزة”.

وتابع العبادلة حديثه “نقوم بسحب عينات عشوائية من المصابين لمعرفة الطفرة الموجودة، ونتوقع دخول متحور دلتا لغزة”.

وبشأن العام الدراسي الجديد أشار العبادلة إلى أنه تم “عقد اجتماعات مع لجان من وزارة التربية التعليم و الأونروا ، ووضعنا توجيهات بأن يكون التعليم مدمج بين الوجاهي والالكتروني وطالبنا بتطعيم طلبة الثانوية”.