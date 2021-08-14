“دلتا كورونا” تجبر إيران على الإغلاق الشامل

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2021 1:16 مساءً

تشهد إيران ارتفاعا كارثيا بأرقام كورونا، إذ تسجّل السلطات المختصة حالة وفاة جديدة كل دقيقتين ونصف الدقيقة، وإصابة كل ثانيتين.

وأعلنت اللجنة الوطنية الخاصة بمكافحة كورونا في إيران، السبت، عن إغلاق البلاد لمدة أسبوع واحد بدءاً من بعد غد الإثنين.

يأتي ذلك بسبب تفشي سلالة فيروس كورونا المتحورة “دلتا”.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن “اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا عقدت اجتماعاً طارئاً برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، السبت، في طهران وقررت تعطيل وإغلاق البلاد لمدة أسبوع كامل بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وتشهد إيران منذ يوليو/تموز الماضي ارتفاعاً شديداً في عدد الإصابات والوفيات اليومية، حيث تسجل أكثر من 500 حالة وفاة يومية وقرابة 40 ألف إصابة، ما جعلها تتصدر قائمة الدول المتضررة من فيروس كورونا.

من جهته، قال عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا مسعود مرداني إنه “حسب الإحصاءات فإن ما بين 40 و50% من الإيرانيين أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية تفشيه، وهؤلاء الأشخاص ليسوا محصنين ضد السلالة الجديدة “دلتا”، وسيصابون بالمرض مرة أخرى”.

وحسب وزارة الصحة الإيرانية، بلغ عدد الوفيات حتى، الجمعة، 96 ألفا و742 شخصاً بعد تسجيل 527 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 39 ألفا و119 حالة إصابة.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 4 ملايين و359 ألفا و385 حالة.