استقالة قاضي التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الهايتي

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن القاضي المسؤول عن التحقيق في اغتيال الرئيس الهايتي، الجمعة، استقالته من منصبه.

وفي رسالة له، قال القاضي ماتيو شانلات إنه قدم استقالته من القضية “لأسباب شخصية”.

في حين أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أنه “لا يمكن تحديد ما إذا كان خروج شانلات من القضية له علاقة بوفاة كبير كتابه، إرنست لافورتون، حيث أن نقابة الكتاب زملاء لافورتون كشفوا أنه قتل.

ولفتت “وول ستيرت جورنال” إلى أنه بحسب مصدر قصائي، فإن شانلات قد استقال من القضية لأن “الوسائل التي طلبها القاضي للقيام بعمله بشكل جيد لم تمنح له”.

وفرضت حكومة هايتي الأحكام العرفية في عموم البلاد على خلفية اغتيال الرئيس.

واغتيل الرئيس مويس الذي كان يقود البلاد منذ عام 2017، فجر اليوم برصاص مجهولين اقتحموا مقر إقامته الخاص.

وأصيبت السيدة الأولى مارتين مويس أيضا جراء العملية ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتولى مويس البالغ من العمر 53 عاما رئاسة هايتي في عام 2017، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2015 ثم في إعادة الانتخابات التي نظمت عام 2016 بسبب عدم اعتراف منافس المرشح الفائز بنتائج التصويت.