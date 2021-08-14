الجيش العراقي يبدأ عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش”

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمال العاصمة بغداد.

وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بأنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، عند الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد”.

وأشار البيان إلى أن “وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى اشتركت بالعملية الأمنية”.

وأضاف البيان أن “العملية تهدف إلى تعقب عناصر عصابات “داعش” الإرهابية في هذه المناطق”.

وفي نهاية 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.