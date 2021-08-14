ماذا قال البرلمان العربي عن استهداف خميس مشيط من قبل مليشيا الحوثي؟

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أدان البرلمان العربي إطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مدينة خميس مشيط السعودية.



وطالب البرلمان العربي في بيان له، امس المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، واتخاذ مواقف حازمة ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح ومنع المليشيات الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لمليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة .

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الطائرة وتدميرها وإفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وأوضح التحالف، في بيان، أنه تم "إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين".

ولفت إلى أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.