قيس سعيد: سنواصل المعركة في ظل دولة تقوم على القانون

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده ستواصل المعركة في ظل دولة تقوم على القانون.



جاء ذلك في كلمته خلال توقيع اتفاقية بين مجمع ''تلنات'' وبين وكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية.

وأضاف سعيد: "أنا على يقين من نجاحنا في كل التحديات وسنعمل على تحقيق الأمان لشعبنا في كل المجالات".

وتابع: "الحركات التي تريد العودة بنا لما تحت الأرض.. فقدت كل تأثيرها وكل جاذبيتها"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، شهدت تونس احتجاجات عارمة ضد حركة "النهضة" الإخوانية للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، تخللتها اشتباكات بين أنصار الحركة الإخوانية والمتظاهرين.

تلاها إعلان الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.

وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".