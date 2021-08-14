عاجل.. مصرع طفلين بفيضانات جديدة جنوب الصومال

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

لقي طفلان مصرعهما، السبت، جراء فيضانات جديدة لنهر شبيلي سبيلي في قرية تابعة لمدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلى جنوب الصومال.



وقال وزير الزراعة والري في الولاية، محمد عمر عيموي في تصريحات لوسائل إعلام حكومية: "إن فيضانات جديدة تسببت في مصرع طفلين اثنين في قرية بودالي".

وأضاف الوزير عيموي: "غمرت مياه نهر شبيلي القرية وتسببت بخسائر في الأرواح والممتلكات، إن الوضع الحالي للنهر ينذر بالخطر حيث يتدفق بشكل قوي".

وتابع: "منسوب المياه يشهد ارتفاعا كبيرا، ومن المحتمل أن تضرب الفيضانات بقوة خلال الفترة المقبلة وتصل إلى مناطق جديدة".

ودعا وزير الري والزراعة في ولاية هيرشبيلى الحكومة الصومالية والمنظمات الدولية إلى إغاثة النازحين بسبب الفيضانات الجديدة.

وتضرب الفيضانات مرتين على الأقل في المناطق التي يمر بها نهر شبيلي جنوب الصوال بسبب البنية المتهالكة لقنوات النهر، وعدم تقديم حلول مستدامة للحيلولة بحدوثها.