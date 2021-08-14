انت الان تتابع خبر الخارجية النيابية: المفاوض العراقي قادر على تحقيق النتائج المرجوة في قمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية فرات التميمي، اليوم السبت، ان مهمة العراق في ادارة قمة بغداد المرتقبة ليست سهلة لعدة اعتبارات، لكنها ايضا ليست مستحيلة والمفاوض العراقي قادر على تحقيق نتائج جيدة فيها.