إحباط محاولة تهريب حاويتين مخالفتين لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الأوسط

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من ضبط حاويتين معدة للتهريب".

وأضافت، انه "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود اصباغ منتهية الصلاحية ودراجات نارية ممنوعة من الاستيراد ومخبأة خلف المواد المصرح بها".



واشارت الهيأة الى انه "تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".