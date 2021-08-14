عاجل.. مقتل 60 عنصرا من طالبان في غارات بولاية بلخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 60 عنصرا من طالبان في غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية بولاية بلخ.



وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن الغارات أسفرت عن إصابات كثيرة في صفوف طالبان.

وكان الرئيس الأفغاني قد قال السبت إن أولويات إدارته في ظل موجة الهجوم الكاسح لحركة طالبان هي إعادة حشد القوات الأمنية.

وأوضح في كلمة مسجلة أن "مسؤوليتنا منع المزيد من عدم الاستقرار والعنف ونزوح المواطنين".