شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يؤكد على إعادة تنظم"الدعم" وطرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إنه لن يلغي الدعم لكن سيعاد تنظيمه ،محذرا في الوقت نفسه من خطورة الزيادة السكانية.



وأكد السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية.أن الدعم يكلف الدولة 275 مليار جنيه سنويا أي حوالي 3 تريليونات جنيه على مدى 10 سنوات.. مشيرا إلى أن مشروع تطوير الريف المصري يحتاج إلى ثلث قيمة الدعم خلال 10 سنوات.

وقال الرئيس السيسي إن تحسين أحوال المواطنين ليس بالإنفاق فقط بل بضبط النمو السكاني

وتابع "أنا مش هلغى الدعم لكن هنعيد تنظيمه، وأنا بتصدى للقضايا زى ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دى عشان تبقى دولة ذات شأن".

وأضاف الرئيس السيسي إن تحسين أحوال المواطنين ليس بالإنفاق فقط بل بضبط النمو السكاني.

وعن سعر رغيف الخبز في مصر، قال الرئيس المصري: "رغيف العيش لما زاد من قرشين إلى 5 قروش كان بيتكلف 18 قرشا.. ولما بقى 5 قروش دلوقتى بيكلف 65 قرشا..طب هو دخل الفرد في 2011 كان أقل من 400 و500 جنيه ووصل إلى أكثر من ألفين جنيه وفق الحد الأدنى للمرتبات"

وتابع الرئيس السيسى: "النمو السكانى زاد وقيمة السلعة زادت وحجم المستفيدين زادوا.. ده كلام نقدر نستمر فيه على طول.. وكمان لما نبقى 120 مليون أو 150 مليون.. أنا مش هبقى موجود في الوقت ده.

وتابع السيسي، الهدف من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة هو تحسين حياة المواطنين.. موضحا أنه لا يوجد عائد للدولة مما تقوم به من مشروعات سوى تغيير حياة الناس.

ونبه إلى أن الهدف من الجهد الذي تبذله وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تم طرحه خلال الفترة الماضية من مشروعات إسكان ليس منافسة للقطاع الخاص وإنما محاولة لعمل توازن بين المطلوب على مستوى الدولة بالكامل وبين ما يتم إتاحته .

وأضاف ، أن ظروف مصر تتطلب تقديم كل شيء لتحويلها إلى دولة ذات مستقبل مشرق.. مشددا على أن الوضع الذي كانت تمر به الدولة غير قابل للاستمرار.

وأشار إلى أن المخصصات المالية متوفرة ولكن لابد من تنظيم أوليات توجيهها وإعادة ترتيب أوراق الدولة حتى تصبح ذات شأن.. موضحا أن مستقبل الدولة يحتاج إلى جهد وعرق وتضحية.

وأكد الرئيس المصري على أهمية الوعي باعتباره أخطر قضية تواجه المجتمع ليس فقط في مصر بل في كل مكان في العالم.

وقال ، إن المواطنين دائما يتساءلون عن المتسبب في الوضع الذين يعيشون فيه.. هل يرجع ذلك إلى ضعف المسئولين أم غياب الإرادة السياسية لحل القضية؟ ، مشددا على أن القضية مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها والمجتمع في النهاية يريد أن يعيش ولكن ليس بهذه الطريقة .

وأعلن الرئيس السيسي، عن مخططً لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال عامين.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمت من خلال شركة العاصمة، وليست من أموال الدولة ولا هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح السيسي أن أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تدار بفكر اقتصادى مختلف، مضيفًا: "ماكناش بنحلم بكدة".

وشدد على أن الدولة تعمل في العاصمة والعلمين والمدن الجديدة، وموازنة الدولة لم تمس ولم تقدم لها "قرش"، مستطردًا:"شركة العاصمة خلال سنتين، ممكن تقدم قوائم مالية بـ 100 مليار جنيه أموال سائلة بالبنوك.. حد كان يحلم بكدا.. يبقى معانا 100 مليار جنيه على جنب ويبقى معنا 2 و 3 تريليونات أصول على الأرض.